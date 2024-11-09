...

Gunung Lewotobi Erupsi, Hujan Pasir Guyur Sejumlah Wilayah Flores Timur

ANTARA FOTO/REUTERS, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 09:27 WIB
Lava pijar keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki tampak dari bukit di utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 11 2024 .
Sejumlah warga menyaksikan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki berlindung dari lokasi pengungsian swadaya di bukit di utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 11 2024 .
Pasir vulkanik yang terlontar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki sejauh 10 kilometer menutupi sebuah mobil di bukit di utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 11 2024
FLORES - Lava pijar keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki tampak dari bukit di utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/11/2024). 
 
Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi hingga mengeluarkan lava pijarnya ke sejumlah penjuru pada pukul 04.30 WITA dan menimbulkan hujan abu dan pasir vulkanis pada pukul 05.00 WITA. 
 
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

(ANTARA FOTO/REUTERS)

