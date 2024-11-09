...

Terdampak Erupsi Lewotobi, 700 Warga Desa Pululera Mengungsi ke Atas Bukit

ANTARA FOTO/REUTERS, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 09:51 WIB
Sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki mengungsi di tenda yang mereka dirikan di bukit sebelah utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat 8 11 2024 malam.
FLORES TIMUR - Sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki mengungsi di tenda yang mereka dirikan di bukit sebelah utara Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (8/11/2024) malam. 
 
Sekitar 700 warga Desa Pululera mengungsi secara swadaya ke sebuah bukit yang berjarak 10 kilometer dari pusat erupsi Lewotobi agar mereka lebih mudah dalam mengawasi rumah, hewan ternak dan perkebunan mereka. 
 
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

(ANTARA FOTO/REUTERS)

