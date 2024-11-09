...

PAN Bertekad Menangkan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

MPI, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 20:22 WIB
Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menemui ribuan Rekan Eko Patrio Rekor yang memenuhi Kantor DPW PAN Jakarta di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu 9 11 2024 .
JAKARTA - Ribuan Rekan Eko Patrio (Rekor) memenuhi Kantor DPW PAN Jakarta di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (9/11/2024). Bersama Sekjen PAN Eko Patrio mereka menegaskan bakal memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Mereka yakin, pasangan tersebut bisa memenangkan pilkada di Jakarta dalam satu putaran. 
 
Eko menyampaikan bahwa saat ini PAN punya sepuluh anggota DPRD Jakarta dan tiga anggota DPR RI yang daerah pemilihannya di Jakarta. Mereka sudah diperintahkan untuk bergerak memenangkan Ridwan Kamil-Suswono. Termasuk Eko yang kini menjadi salah salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PAN. Bersama anggota DPRD Jakarta dan DPR RI yang basis pemilihnya ada di Jakarta, Eko bergerak mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. 

