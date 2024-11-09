COPENHAGEN – Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks dan dua pemain sepakbola putri keturunan Indonesia resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat (9/11/2024) malam WIB.

Kevin kini bisa memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia, meskipun masih ada satu proses yang harus dilaluinya untuk bisa benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia).

Kehadiran Diks jelas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(Istimewa)