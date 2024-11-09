...

Sah Jadi WNI, Kevin Diks Siap Bela Timnas Indonesia

Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks dan dua pemain sepakbola putri keturunan Indonesia resmi menjadi Warga Negara Indonesia WNI usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Be ar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat 9 11 2024 malam WIB.
Kevin kini bisa memperkuat Tim Nasional Timnas Indonesia, meskipun masih ada satu proses yang harus dilaluinya untuk bisa benar-benar bermain di Timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia .
Kehadiran Diks jelas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(Istimewa)

