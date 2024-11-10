...

Danau Bekas Tambang Batu Bara di Kaltim jadi Wahana Wisata Baru

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 10 November 2024 06:35 WIB
Wisatawan bermain wahana Dragon Slide di Lake View, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu 9 11 2024 .
Wisatawan bermain wahana Dragon Slide di Lake View, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu 9 11 2024 .
KUTAI KERTANEGARA - Sejumlah wisatawan bermain wahana Dragon Slide di Lake View, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (9/11/2024). 
 
Lake View yang merupakan bekas tambang batu bara yang tidak beroperasi sejak 2012 itu berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang dapat meningkatkan kunjungan pariwisata serta perekonomian masyarakat di kawasan tersebut di Kaltim. 
 
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

(Antara Foto)

