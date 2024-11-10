KUTAI KERTANEGARA - Sejumlah wisatawan bermain wahana Dragon Slide di Lake View, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (9/11/2024).

Lake View yang merupakan bekas tambang batu bara yang tidak beroperasi sejak 2012 itu berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan yang dapat meningkatkan kunjungan pariwisata serta perekonomian masyarakat di kawasan tersebut di Kaltim.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

(Antara Foto)