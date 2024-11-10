FLORES TIMUR - Seorang pastur memimpin ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu (10/11/2024).

Ritual tersebut dilakukan bersama pengungsi dan para relawan beragama Katolik sebagai ungkapan rasa syukur karena hingga saat ini Tuhan menyelamatkan mereka dari bencana alam erupsi Lewotobi Laki-laki.

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

(Antara Foto)