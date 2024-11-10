...

Potret Sakramen Ekaristi di Pengungsian Dampak Eerupsi Gunung Lewotobi

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 10 November 2024 11:18 WIB
Seorang pastur memberikan hosti kudus kepada umat dalam ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 11 2024 .
Seorang pastur memimpin ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 11 2024 .
Seorang pastur memimpin ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 11 2024 .
Seorang pastur memimpin ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 11 2024 .
FLORES TIMUR - Seorang pastur memimpin ritual sakramen ekaristi secara jemput bola di lokasi posko pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Lewolaga di Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu (10/11/2024). 
 
Ritual tersebut dilakukan bersama pengungsi dan para relawan beragama Katolik sebagai ungkapan rasa syukur karena hingga saat ini Tuhan menyelamatkan mereka dari bencana alam erupsi Lewotobi Laki-laki. 
 
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

(Antara Foto)

