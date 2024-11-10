FLORES TIMUR - Sejumlah petugas BNPB, TNI, Polri, dan warga mendirikan tenda untuk pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di posko yang baru didirikan di Desa Kobasoma, Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu (10/11/2024).

BNPB memperluas sebaran tempat pengungsian untuk menampung semua warga korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang jumlahnya semakin bertambah, sementara pos-pos pengungsi yang telah berdiri sebelumnya sudah tidak mampu lagi menampung setelah radius zona bahaya erupsi diperluas menjadi sembilan kilometer di sektor barat daya-barat laut dan tujuh kilometer dari puncak kawah.

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

(Antara Foto)