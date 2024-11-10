...

Potret Kemeriahan Festival Tuna di Manado

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 10 November 2024 06:48 WIB
Sejumlah pengunjung menyaksikan showcase live sashimi pada Festival Tuna di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 9 11 2024 .
Pengunjung berfoto bersama maskot ikan tuna pada kegiatan Festival Tuna di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 9 11 2024 .
MANADO - Sejumlah pengunjung menyaksikan showcase live sashimi pada Festival Tuna di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (9/11/2024). 
 
Pemerintah daerah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Festival Tuna 2024 edisi ketiga dengan melibatkan lebih dari 33 UMKM lokal dengan berbagai produk berbahan dasar tuna dan menawarkan 2.000 paket ikan gratis bagi pengunjung. 
 
ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/foc.

(Antara Foto)

