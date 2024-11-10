MANADO - Sejumlah pengunjung menyaksikan showcase live sashimi pada Festival Tuna di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (9/11/2024).

Pemerintah daerah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Festival Tuna 2024 edisi ketiga dengan melibatkan lebih dari 33 UMKM lokal dengan berbagai produk berbahan dasar tuna dan menawarkan 2.000 paket ikan gratis bagi pengunjung.

ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/foc.

(Antara Foto)