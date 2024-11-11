...

Potret Aksi Warga Pulau Pari untuk Calon Pemimpin Jakarta

Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 November 2024 20:54 WIB
Foto aerial saat aktivis dan warga yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan KKP membentangkan spanduk raksasa dalam aksi damai kreatif di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Foto aerial saat aktivis dan warga yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan KKP membentangkan spanduk raksasa dalam aksi damai kreatif di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Aktivis yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan KKP membentangkan poster saat aksi damai kreatif di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
Aktivis yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan KKP membentangkan spanduk saat aksi damai kreatif di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin 11 11 2024 .
JAKARTA - Foto aerial saat aktivis dan warga yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan (KKP) membentangkan spanduk raksasa dalam aksi damai kreatif di Pantai Perawan, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (11/11/2024). 
 
Pada aksi yang digelar jelang debat ketiga Pilkada Jakarta tersebut mereka menuntut penyelesaian konflik ruang hidup dan menghukum perusak lingkungan serta memastikan pencabutan atau revisi kebijakan publik yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta pelanggaran HAM. 
 
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

(Antara Foto)

