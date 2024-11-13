JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri), Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas AM Djiwandono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2024.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

(Antara Foto)