Sri Mulyani Raker dengan Komisi XI DPR Bahas Kinerja Kementerian Keuangan Triwulan III 2024

Antara Foto, Jurnalis · Rabu 13 November 2024 13:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu kiri , Suahasil Nazara kedua kiri , Thomas AM Djiwandono kedua kanan , dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi kanan menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 11 2024 .
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 11 2024
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri), Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas AM Djiwandono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 
 
Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2024. 
 
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

(Antara Foto)

