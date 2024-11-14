...

Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Masih Dilakukan

Mega Tokan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 14 November 2024 08:10 WIB
Pengungsi dari Desa Waiula berada di dalam truk untuk dibawa ke Posko Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Konga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu 13 11 2024 .
Seorang pengungsi dari Desa Waiula berada di dalam truk untuk dibawa ke Posko Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Konga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu 13 11 2024 .
Petugas TNI dan Basarnas membantu pengungsi dari Desa Waiula naik ke dalam truk untuk dibawa ke Posko Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Desa Konga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (13/11/2024). Tim gabungan TNI/Polri dan Basarnas terus melakukan evakuasi karena wilayah yang terdampak erupsi Lewotobi semakin meluas. Sementara, jumlah pengungsi saat ini menurut data BPBD Flores Timur telah mencapai 13.116 orang.

ANTARAFOTO/Mega Tokan/APP/Spt.

(Mega Tokan/ANTARA FOTO)

