KULON PROGO - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Muti bersama dengan manajemen Grab dan OVO meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (1411/2024).

Dalam pelaksanaannya, program uji coba dari Grab Indonesia dan OVO ini mengusung tiga kunci penting, yakni pemanfaatan teknologi secara end-to-end, dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pasokan bahan baku bagi Mitra Merchant hingga pemesanan makanan dari pihak sekolah.

Selain itu penjagaan standar keamanan, kebersihan, dan gizi makanan yang menyeluruh mulai dari pemilihan mitra UMKM, kebersihan dapur dan peralatan memasak, proses penyajian makanan, hingga penerapan standar gizi sesuai dengan acuan dari Badan Gizi Nasional dan rekomendasi ahli gizi.

Selanjutnya hal penting lainnya adala pengukuran dampak gizi anak sekolah yang dilakukan oleh GSI Lab dan sosial ekonomi kepada Mitra UMKM dan Wali Murid yang dilakukan oleh CORE Indonesia, yang terbukti meningkatkan pendapatan UMKM dan Koperasi hingga 10 kali lipat, serta membuka lapangan kerja bagi warga di sekitar lokasi uji coba.

(MPI)