Potret Antusiasme Siswa SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Kulon Progo Makan Bergizi Gratis

MPI, Jurnalis · Kamis 14 November 2024 13:29 WIB
Siswi sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti memperlihatkan isi menu makanan yang dirancang sesuai dengan acuan dari Badan Gizi Nasional dan rekomendasi ahli gizi.
Salah satu pegawai Catering Barokah sebagai Mitra Merchant Grab yang menjadi sub dapur umum bagi SD Muhammadiyah 1 Wonopeti sedang memotong bahan makanan.
Neneng Goenadi, Country Managing Director Grab Indonesia kanan menyajikan Makan Bergizi Gratis dengan metode prasmanan kepada salah satu murid SD Muhammadiyah 1 Wonopeti bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti tengah dan Penjabat Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi kiri saat melakukan kunjungan pada Rabu 13 11 di Kulon Progo, DI Yogyakarta.
Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia kanan didampingi oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti Alip Mulyono kedua dari kiri menjelaskan uji coba dua metode Makan Bergizi Gratis kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti kedua dari kanan dan Penjabat Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi kiri saat kunjungan ke SD Muhammadiyah 1 Wonopeti pada Rabu 13 11 .
Lina Hanifah, pemilik Catering Barokah yang merupakan salah satu sub dapur umum dan Mitra Merchant Grab, melakukan inspeksi kualitas makanan sebelum dikirim ke sekolah di dapurnya yang terletak di Galur, Kulon Progo.
Menekankan integrasi dan transparansi, program uji coba Makan Bergizi Gratis dari Grad-OVO memanfaatkan teknologi secara end-to-end, dimulai dengan pemesanan makanan secara mingguan oleh pihak sekolah melalui aplikasi Grab.
Sebagai salah satu sekolah uji coba Makan Bergizi Gratis hasil kolaborasi Grab-OVO dan PP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 1 Wonopeti mengadopsi metode makan siang prasmanan dimana tiap murid membawa sendiri peralatan makan dan wali kelas akan membantu menyajikan makanan sesuai dengan anjuran takaran saji dari acuan Badan Gizi Nasional.
Guru-guru di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti di Kulon Progo, DI Yogyakarta menerima kiriman Makan Bergizi Gratis yang diantar oleh Mitra Pengemudi Grab ke sekolah.
KULON PROGO - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Muti bersama dengan manajemen Grab dan OVO meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (1411/2024). 
 
Dalam pelaksanaannya, program uji coba dari Grab Indonesia dan OVO ini mengusung tiga kunci penting, yakni pemanfaatan teknologi secara end-to-end, dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pasokan bahan baku bagi Mitra Merchant hingga pemesanan makanan dari pihak sekolah. 
 
Selain itu penjagaan standar keamanan, kebersihan, dan gizi makanan yang menyeluruh mulai dari pemilihan mitra UMKM, kebersihan dapur dan peralatan memasak, proses penyajian makanan, hingga penerapan standar gizi sesuai dengan acuan dari Badan Gizi Nasional dan rekomendasi ahli gizi. 
 
Selanjutnya hal penting lainnya adala pengukuran dampak gizi anak sekolah yang dilakukan oleh GSI Lab dan sosial ekonomi kepada Mitra UMKM dan Wali Murid yang dilakukan oleh CORE Indonesia, yang terbukti meningkatkan pendapatan UMKM dan Koperasi hingga 10 kali lipat, serta membuka lapangan kerja bagi warga di sekitar lokasi uji coba.

