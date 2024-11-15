Sejumlah pekerja memasang stiker lokasi distribusi kotak suara saat melakukan setting dan pengepakan logistik Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/11/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mulai melakukan pengepakan logistik Pilkada Serentak 2024 dan menargetkan selesai dalam tujuh hari kedepan yang selanjutnya didistribusikan ke 2.358 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 16 Kecamatan lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)