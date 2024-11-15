...

Pengepakan Logistik Pilkada Serentak 2024 di Semarang

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 14:23 WIB
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang mulai melakukan pengepakan logistik Pilkada Serentak 2024 dan menargetkan selesai dalam tujuh hari kedepan yang selanjutnya didistribusikan ke 2.358 Tempat Pemungutan Suara TPS di 16 Kecamatan lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.
Sejumlah pekerja memasang stiker lokasi distribusi kotak suara saat melakukan setting dan pengepakan logistik Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 15 11 2024 .
Sejumlah pekerja memasang stiker lokasi distribusi kotak suara saat melakukan setting dan pengepakan logistik Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 15 11 2024 .
A A A
Sejumlah pekerja memasang stiker lokasi distribusi kotak suara saat melakukan setting dan pengepakan logistik Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/11/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mulai melakukan pengepakan logistik Pilkada Serentak 2024 dan menargetkan selesai dalam tujuh hari kedepan yang selanjutnya didistribusikan ke 2.358 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 16 Kecamatan lima hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. 

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini