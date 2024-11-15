Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wamenkeu Anggito Abimanyu (kanan) bersiap memusnahkan barang-barang sitaan usai penyampaian hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai Menko Polkam yang bersinergi dengan Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait telah melakukan 283 penindakan dengan menyita berbagai komoditas senilai Rp49 miliar sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp10,3 miliar selama periode 4-11 November 2024.
(Arif Julianto/okezone)