Menko Polkam Pimpin Penindakan Kepabeanan dan Cukai, Selamatkan Kerugian Negara Rp10,3 Miliar

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 15:16 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan tengah didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani kiri dan Wamenkeu Anggito Abimanyu kanan bersiap memusnahkan barang-barang sitaan usai penyampaian hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Jakarta, Kamis 14 11 2024 .
Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai Menko Polkam yang bersinergi dengan Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI dan sejumlah kementerian lembaga terkait telah melakukan 283 penindakan dengan menyita berbagai komoditas senilai Rp49 miliar sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp10,3 miliar selama periode 4-11 November 2024.
Menko Polkam Budi Gunawan tengah menyampaikan keterangan bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus kiri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kanan saat penyampaian hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Jakarta, Kamis 14 11 2024 .
Menko Polkam Budi Gunawan (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wamenkeu Anggito Abimanyu (kanan) bersiap memusnahkan barang-barang sitaan usai penyampaian hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai Menko Polkam yang bersinergi dengan Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait telah melakukan 283 penindakan dengan menyita berbagai komoditas senilai Rp49 miliar sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp10,3 miliar selama periode 4-11 November 2024.

