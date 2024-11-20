...

Pasangan Bebas-Siti Gelar Kampanye Akbar

MPI, Jurnalis · Rabu 20 November 2024 20:08 WIB
Pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, dengan percaya diri menargetkan perolehan suara sebesar 50 persen dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 saat kampanye akbar di lapangan Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa 19 11 2024 .
Pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, dengan percaya diri menargetkan perolehan suara sebesar 50 persen dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 saat kampanye akbar di lapangan Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa 19 11 2024 .
Pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, dengan percaya diri menargetkan perolehan suara sebesar 50 persen dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 saat kampanye akbar di lapangan Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa 19 11 2024 .
Kehadiran massa kampanye akbar sekitar 30 ribu itu menjadi modal dan semangat bagi Paslon nomor 2 dalam menyambut kemenangan di atas 50 persen suara DPT.
A A A

Pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, dengan percaya diri menargetkan perolehan suara sebesar 50 persen dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 saat kampanye akbar di lapangan Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa (19/11/2024). Optimisme tersebut bukan hanya sekadar angka, namun merupakan manifestasi dari upaya dan strategi matang yang telah disusun tim pemenangan dalam menghadapi pemilih yang semakin kritis di daerah dengan jumlah sebanyak 347.383 DPT. Kehadiran massa kampanye akbar sekitar 30 ribu itu menjadi modal dan semangat bagi Paslon nomor 2 dalam menyambut kemenangan di atas 50 persen suara DPT.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Cari Berita Lain Di Sini