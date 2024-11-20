Pasangan Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, dengan percaya diri menargetkan perolehan suara sebesar 50 persen dalam Pilkada Polewali Mandar 27 November 2024 saat kampanye akbar di lapangan Bumiayu, Wonomulyo, Polewali Mandar, Selasa (19/11/2024). Optimisme tersebut bukan hanya sekadar angka, namun merupakan manifestasi dari upaya dan strategi matang yang telah disusun tim pemenangan dalam menghadapi pemilih yang semakin kritis di daerah dengan jumlah sebanyak 347.383 DPT. Kehadiran massa kampanye akbar sekitar 30 ribu itu menjadi modal dan semangat bagi Paslon nomor 2 dalam menyambut kemenangan di atas 50 persen suara DPT.

(MPI)