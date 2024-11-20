Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan pers terkait keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 20 11 2024 .

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan pers terkait keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 20 11 2024 .

Bawaslu memutuskan bahwa keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah karena dilaksanakan pada hari libur.