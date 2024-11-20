...

Konferensi Pers Bawaslu Terkait Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 20 November 2024 20:14 WIB
Bawaslu memutuskan bahwa keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah karena dilaksanakan pada hari libur.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan pers terkait keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Serentak 2024 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Bawaslu memutuskan bahwa keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah karena dilaksanakan pada hari libur.

(Arif Julianto/okezone)

