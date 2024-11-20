...

Pandawa 5 Binaan Luhut Pandjaitan Siap Menangkan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono

MPI, Jurnalis · Rabu 20 November 2024 22:09 WIB
JAKARTA - Organisasi binaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Pandawa 5 mendeklarasikan dukungan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (R1DO) dalam Pilkada Jakarta 2024. Acara deklarasi digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).
 
Ketua Umum Pandawa 5, Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, mengatakan akan mengerahkan seluruh simpul dan relawan untuk menjadikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta lima tahun ke depan.
 
Dukungan diberikan kepada Ridwan Kamil-Suswono karena Pandawa 5 tegak lurus dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Apalagi, majunya Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta merupakan amanat dari Prabowo Subianto.

Cari Berita Lain Di Sini