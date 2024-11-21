Anggota Komisi III DPR RI melakukan perhitungan suara pemilihan capim KPK dan Dewas KPK di Ruang Komisi Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis 21 11 2024 .

Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 terpilih yang ditentukan dengan cara voting oleh para anggota komisi III. Para pimpinan KPK baru ini antara lain Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dalam pemilihan ini Setyo Budiyanto ditetapkan menjadi ketua KPK yang baru dengan jumlah terbanyak yang dipilih oleh anggota komisi III.

Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 terpilih yang ditentukan dengan cara voting oleh para anggota komisi III. Para pimpinan KPK baru ini antara lain Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dalam pemilihan ini Setyo Budiyanto ditetapkan menjadi ketua KPK yang baru dengan jumlah terbanyak yang dipilih oleh anggota komisi III.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota komisi III, Adies Kadir memasukan surat suara kedalam kotak saat voting pemilihan dan penetapan calon pimpinan Capim KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 11 2024 .

Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 terpilih yang ditentukan dengan cara voting oleh para anggota komisi III. Para pimpinan KPK baru ini antara lain Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dalam pemilihan ini Setyo Budiyanto ditetapkan menjadi ketua KPK yang baru dengan jumlah terbanyak yang dipilih oleh anggota komisi III.

Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 terpilih yang ditentukan dengan cara voting oleh para anggota komisi III. Para pimpinan KPK baru ini antara lain Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dalam pemilihan ini Setyo Budiyanto ditetapkan menjadi ketua KPK yang baru dengan jumlah terbanyak yang dipilih oleh anggota komisi III.