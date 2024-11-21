Petugas merapikan barang bukti jelang konferensi pers capaian desk pemberantasan perjudian daring dan desk keamanan siber dan perlindungan data di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis 21 11 2024 .

Menko Polkam Budi Gunawan tengah menyampaikan keterangan didampingi Menkomdigi Meutia Hafid kedua kiri , Mendiktisaintek Satryo S Brodjonegoro kiri , Menteri Agama Nasaruddin Umar kedua kanan , Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto kanankanan saat konferensi pers capaian desk pemberantasan perjudian daring dan desk keamanan siber dan perlindungan data di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis 21 11 2024 .

Pemerintah mencatat perputaran judi daring telah mencapai Rp900 triliun pada tahun 2024 yang melibatkan 8,8 juta orang yang mayoritas pemainnya merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah dan saat ini pemerintah terus melakukan upaya masif dalam pemberantasannya.

