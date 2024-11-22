Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) menanam bibit jagung saat melakukan kunjungan di kawasan lahan pertanian Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024). Kegiatan penanaman bibit jagung dengan memanfaatkan di lahan tidur seluas 40 hektare di Kota Semarang tersebut sebagai wujud komitmen TNI dan Polri menyukseskan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan program ketahanan pangan nasional yang merata.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)