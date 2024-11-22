...

Panglima TNI dan Kapolri Tanam Bibit Jagung di Semarang

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 22 November 2024 09:54 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kanan bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kiri menanam bibit jagung saat melakukan kunjungan di kawasan lahan pertanian Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 21 11 2024 .
Sejumlah petani menanam bibit jagung saat kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di lahan pertanian di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 21 11 2024 .
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kiri bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kanan memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penanaman bibit jagung di kawasan lahan pertanian, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 21 11 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) menanam bibit jagung saat melakukan kunjungan di kawasan lahan pertanian Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024). Kegiatan penanaman bibit jagung dengan memanfaatkan di lahan tidur seluas 40 hektare di Kota Semarang tersebut sebagai wujud komitmen TNI dan Polri menyukseskan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan program ketahanan pangan nasional yang merata.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

