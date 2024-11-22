...

Andi Muhamad Yuslim Patawari Hadiri Kampanye Akbar Pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Makassar

MPI, Jurnalis · Jum'at 22 November 2024 14:41 WIB
Hajatan akbar yang dihadiri oleh sekitar 30 ribu warga Kota Makassar ini sekaligus menjadi penutupan dari seluruh rangkaian kampanye menjelang masa tenang.
MAKASSAR - Plt. Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Andi Muhamad Yuslim Patawari (AYP) bersama jajaran pengurus dan kader menghadiri kampanye akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), di Tugu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) CPI, Makassar, Rabu (20/11/2024).
 
Hajatan akbar yang dihadiri oleh sekitar 30 ribu warga Kota Makassar ini sekaligus menjadi penutupan dari seluruh rangkaian kampanye menjelang masa tenang. 
 
Acara ini tidak hanya dihadiri oleh warga dari Kecamatan yang ada di daratan, tetapi juga oleh warga dari beberapa pulau di Kecamatan Sangkarang. Ratusan kepala keluarga dari Pulau-Pulau tersebut datang menggunakan kapal perahu kecil yang biasanya mereka pakai untuk menyeberangi lautan menuju daratan.

