...

Bareskrim Polri Rilis Kasus TPPO Periode Oktober-November 2024

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 13:36 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada kedua kiri didampingi Plt Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI Irjen Pol I Ketut Suardana tengah , perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Winarto kiri , Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kedua kanan , dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kanan menunjukkan barang bukti pada konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 22 11 2024 .
Sejumlah tersangka berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 22 11 2024 . Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.
Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.
Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.
Petugas menyusun barang bukti pada konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 22 11 2024 .
A A A

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kedua kiri) didampingi Plt Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI Irjen Pol I Ketut Suardana (tengah), perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Winarto (kiri), Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kanan), dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra (kanan) menunjukkan barang bukti pada konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/11/2024). Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 482 tersangka. 

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Cari Berita Lain Di Sini