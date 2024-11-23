Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kedua kiri) didampingi Plt Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI Irjen Pol I Ketut Suardana (tengah), perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Winarto (kiri), Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kedua kanan), dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra (kanan) menunjukkan barang bukti pada konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/11/2024). Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 482 tersangka.
(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)