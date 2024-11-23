Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada kedua kiri didampingi Plt Dirjen Pelindungan Kementerian P2MI Irjen Pol I Ketut Suardana tengah , perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Winarto kiri , Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kedua kanan , dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kanan menunjukkan barang bukti pada konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 22 11 2024 .

Sejumlah tersangka berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 22 11 2024 . Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.

Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.

Bareskrim Polri dalam kurun waktu satu bulan dari 22 Oktober sd 22 November 2024 mengungkap 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dengan 482 tersangka.