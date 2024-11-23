...

Wamendagri Meninjau Persiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024

Arif Firmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 13:42 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya kedua kiri berbincang dengan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari kiri , Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni ketiga kanan , Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil kedua kanan dan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin kanan saat meninjau persiapan distribusi logistik Pilkada 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 22 11 2024 .
Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya kiri berbincang dengan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari kanan dan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin tengah saat meninjau persiapan distribusi logistik Pilkada 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 22 11 2024 .
Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya tengah bersama Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari kanan , Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil kedua kanan dan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin kedua kiri meninjau persiapan distribusi logistik Pilkada 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 22 11 2024 .
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (tengah) bersama Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari (kanan), Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil (kedua kanan) dan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin (kedua kiri) meninjau persiapan distribusi logistik Pilkada 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024). Kunjungan Wamendagri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor tersebut untuk memastikan persiapan logistik Pilkada 2024 termasuk distribusi, pemetaan daerah rawan bencana dan perlindungan hak pilih masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. 

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)

