Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (tengah) bersama Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari (kanan), Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil (kedua kanan) dan Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin (kedua kiri) meninjau persiapan distribusi logistik Pilkada 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11/2024). Kunjungan Wamendagri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor tersebut untuk memastikan persiapan logistik Pilkada 2024 termasuk distribusi, pemetaan daerah rawan bencana dan perlindungan hak pilih masyarakat berjalan dengan baik dan lancar.

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)