JAKARTA – Kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024). Ketua Tim Sukses (Timses) Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa sebanyak 35.000 warga Jakarta hadir dalam acara tersebut, melebihi prediksi awal yang menyebutkan hanya 20.000 peserta.

Peserta kampanye terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari relawan, organisasi masyarakat (ormas), hingga perwakilan partai pendukung dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Kampanye ini juga menjadi penutupan masa kampanye, dengan Ariza menyatakan bahwa setelah acara ini, seluruh alat peraga kampanye akan dibersihkan, menyambut masa tenang yang akan berlangsung selama tiga hari menjelang hari pencoblosan.

(Arif Julianto/okezone)