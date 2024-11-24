...

Logistik Pilkada Surabaya Mulai Didistribusikan

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 24 November 2024 14:57 WIB
Petugas Pengawas Pemilihan mengawasi proses bongkar muatan truk pengangkut logistik Pilkada 2024 di kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 24 11 2024 .
Petugas membawa logistik Pilkada 2024 di kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 24 11 2024 .
SURABAYA - Petugas Pengawas Pemilihan mengawasi proses bongkar muatan truk pengangkut logistik Pilkada 2024 di kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (24/11/2024). 
 
KPU Kota Surabaya mendistribusikan logistik Pilkada 2024 secara bertahap ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selanjutnya akan didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelang hari pemungutan suara yang digelar pada 27 November 2024. 
 
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/agr

(Antara Foto)

