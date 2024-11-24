SURABAYA - Petugas Pengawas Pemilihan mengawasi proses bongkar muatan truk pengangkut logistik Pilkada 2024 di kantor Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (24/11/2024).

KPU Kota Surabaya mendistribusikan logistik Pilkada 2024 secara bertahap ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selanjutnya akan didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelang hari pemungutan suara yang digelar pada 27 November 2024.

ANTARA FOTO/Didik Suhartono/agr

(Antara Foto)