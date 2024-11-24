...

Warga Palu Antusias Ikuti Tour Facility KRI Banjarmasin-592

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 24 November 2024 22:26 WIB
Warga berfoto dengan latar belakang helikopter saat mengikuti tour facility di KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu 24 11 2024 .
Sejumlah prajurit TNI AL menambatkan tali KRI Banjarmasin-592 yang baru tiba di Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu 24 11 2024 .
Sejumlah Taruna Akademi Angkatan Laut menyapa seorang anak saat mengikuti tour facility di KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu 24 11 2024 .
PALU - Warga berfoto dengan latar belakang helikopter saat mengikuti tour facility di KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/11/2024). 
 
Selain pelatihan Jalasesya bagi 241 Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut, KRI Banjarmasin-592 juga diperkenalkan kepada pelajar dan warga tentang fasilitas dan alutsista kapal berjenis Landing Platform Dock (LPD) tersebut melalui tour facility. 
 
ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom.

(Antara Foto)

