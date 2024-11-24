PALU - Warga berfoto dengan latar belakang helikopter saat mengikuti tour facility di KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/11/2024).

Selain pelatihan Jalasesya bagi 241 Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut, KRI Banjarmasin-592 juga diperkenalkan kepada pelajar dan warga tentang fasilitas dan alutsista kapal berjenis Landing Platform Dock (LPD) tersebut melalui tour facility.

ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom.

(Antara Foto)