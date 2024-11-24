DEPOK - Puluhan karateka dari perguruan Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) mengikuti upacara penyematan sabuk baru di Dojo Budo Seishin, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024). Para karateka yang terdiri dari berbagai tingkatan sabuk sangat antusias mengikuti upacara tradisi ini, karena penyematan sabuk dilakukan langsung oleh Ketua Umum INKAI Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E.,M.M.,CHRMP.,M.Tr (Han).

Sebelumnya, puluhan karateka ini telah menjalani ujian kenaikan sabuk pada bulan lalu. Mereka harus menyelesaikan serangkaian materi ujian, mulai dari praktik Kata, kekompakan, kerapihan hingga kedisiplinan yang sangat ketat.

Dalam sambutannya di depan para karateka, Ivan Yulivan berarap agar Dojo Budo Seishin dapat melahirkan karateka yang saleh dan selalu berbakti kepada orang tua. Selain itu, Ivan juga berharap agar dojo yang telah berdiri sejak 21 tahun lalu ini terus melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik dalam kancah nasional maupun internasional.

Upacara penyerahan sabuk kali ini semakin meriah karena digelar bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dojo Budo Seishin yang ke-21. Setelah doa bersama, kemudian dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum INKAI Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E.,M.M.,CHRMP.,M.Tr (Han).

Selain diikuti oleh para karateka, acara ini juga dihadiri oleh orang tua siswa (kohai). Ivan juga berpesan kepada para orang tua agar tidak lelah dalam mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang memiliki jiwa karateka sejati.

Sekilas tentang Budo Seishin

Budo Seishin Dojo adalah sebuah Dojo Karate beraliran Shotokan dari Perguruan Karate INKAI (Institut Karate Do Indonesia). Budo Seishin berdiri sejak bangunan selesai, yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2000 dan diresmikan penggunaannya pada 23 November 2003. Nama Budo Seishin sendiri diambil dari filosofi Budo yang berarti Jalan Kesatria dan Seishin adalah Pikiran atau Jiwa Yang Jernih.

Dengan harapan agar para karateka dari Budo Seishin memiliki karakter kuat, etika dan moral yang baik, hormat dan santun kepada orang tua, pelatih, kepada sesama bahkan menjaga dan menghormati tempat Latihan, lingkungan dan alam semesta.

Kyoshi Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E.,M.M.,CHRMP.,M.Tr (Han), pemegang DAN 7 INKAI sekaligus mendapat Penyetaraan DAN 7 JTKA (Japan Traditional Karate Do Asociation ), sebagai pendiri dan pemilik Dojo ini menyematkan berbagai filosofi Karate dalam Kanji Jepang di Dojo Budo Seishin.

Satu hal yang jelas tertulis antara lain Bushido (Semangat seorang Pejuang) dan Soshin (Selalu menjadi pemula), yaitu Karateka yang gemar dan semangat berlatih mencari ilmu karena selalu merasa menjadi pemula yang selalu kurang dan tak pernah puas. Selain itu terdapat pula beberapa kata kiasan yang ditulis langsung oleh Tanaka Sihan, Kawawada Sihan, Yuko Takahasi Sensei, dan Ogata Sensei, mereka semua dari JTK.

Ciri khas lainnya adalah di Dojo ini dilatih dengan keras akan arti disiplin, fisik yang tangguh dan semangat yang selalu menyala. Para anak didik dilatih dari nol hingga kemudian beberapa telah meraih Sabuk Hitam DAN. Terdapat pula karateka Budo Seishin yang telah menjadi juara nasional dan internasional. Namun tetap harus rendah hati meski jadi juara.

Di Budo Seishin prestasi yang sebenarnya adalah saat sukses dalam kehidupan nyata dan memiliki budi dan hati yang baik dan berintegritas, tangguh serta rendah hati.

Di Budo Seishin pernah juga datang dan melatih Iaido (Pedang Samurai), yakni Higuchi Masami penyandang DAN 7 Iaido dari aliran Muso Shinden Ryu dan Jodo atau Tongkat Toya Shinden Muso Ryu (aliran Musashi) bersama Sensei Tora Gotoku yang berlatih dan bergabung dalam Fukuoka Kendo Renmei di Jepang.

(R Suratman)