Potret Peringatan 100 Tahun AA Navis di Padang

Antara Foto, Jurnalis · Minggu 24 November 2024 07:29 WIB
Penari menampilkan tari kontemporer merespon lagu kesukaan AA Navis di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat di Padang, Sabtu 23 11 2024 .
Seniman membacakan puisi saat musikalisasi puisi merespon karya AA Navis di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat di Padang, Sabtu 23 11 2024 .
Pemain biola memainkan lagu Mozart yang disukai AA Navis di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat di Padang, Sabtu 23 11 2024 .
PADANG - Penari menampilkan tari kontemporer merespon lagu kesukaan AA Navis di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat di Padang, Sabtu (23/11/2024). 
 
UPTD Taman Budaya Sumbar menggelar peringatan 100 tahun sastrawan Indonesia Ali Akbar (AA) Navis yang hari lahirnya ditetapkan UNESCO sebagai perayaan internasional sejak akhir tahun 2023, dengan menggelar pameran seni rupa, pementasan, musikalisasi puisi dan diskusi sastra. 
 
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz

(Antara Foto)

