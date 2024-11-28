Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan), dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kedua kiri) memberikan hormat kepada guru pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024).Kegiatan yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)
