Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 21:51 WIB
Presiden Prabowo Subianto kiri bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti kanan , Mendagri Tito Karnavian keempat kanan , Menteri Keuangan Sri Mulyani ketiga kiri , Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto ketiga kanan , Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kedua kanan , dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kedua kiri memberikan hormat kepada guru pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
Kegiatan yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan), dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kedua kiri) memberikan hormat kepada guru pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024).Kegiatan yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

