Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kiri bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kanan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .

Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kiri bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kanan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .

Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online.