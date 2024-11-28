Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri) bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online.
(Arif Julianto/okezone)