...

Menko PM dan Menkomdigi Gelar Rapat Tingkat Menteri Bahas Penanganan 8,8 Juta Orang yang Terlibat Judi Online

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 21:57 WIB
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kiri bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kanan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kiri bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kanan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kiri bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kanan menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis 28 11 2024 .
A A A

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (kiri) bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai rapat tingkat menteri terkait judi online di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Rapat membahas upaya pemberantasan judi online yang menjadi ancaman serius, tidak hanya berdampak sosial tetapi juga menciptakan kemiskinan baru, dimana terdapat 8,8 Juta orang di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Cari Berita Lain Di Sini