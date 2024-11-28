JAKARTA - Massa pendukung klub sepak bola Persija Jakarta yang tergabung dalam The Jakmania memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk merayakan HUT yang ke-96 kesebelasan kesayangan mereka di Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Dalam perayaan yang menjadi tradisi The Jakmania itu, mereka berharap Persija dapat kembali menjuarai Liga 1 Indonesia pada musim 2024-2025.

ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/app/YU

(Antara Foto)