...

Rayakan HUT Ke-96 Persija, Ribuan Jakmania Tumpah Ruah di Bundaran HI

Antara Foto, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 08:49 WIB
Ribuan pendukung klub sepak bola Persija Jakarta yang tergabung dalam The Jakmania memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI untuk merayakan HUT yang ke-96 kesebelasan kesayangan mereka di Jakarta, Kamis 28 11 2024 dini hari.
JAKARTA - Massa pendukung klub sepak bola Persija Jakarta yang tergabung dalam The Jakmania memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk merayakan HUT yang ke-96 kesebelasan kesayangan mereka di Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari. 
 
Dalam perayaan yang menjadi tradisi The Jakmania itu, mereka berharap Persija dapat kembali menjuarai Liga 1 Indonesia pada musim 2024-2025. 
 
ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/app/YU

(Antara Foto)

