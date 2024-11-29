Sejumlah petugas melakukan pamantauan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional pada Pilkada Serentak 2024 melalui aplikasi Sirekap di ruang monitoring tabulasi suara di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Proses pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang melakukan pemantauan rekapituliasi perhitungan suara nasional. Proses rekapituliasi perhitungan suara secara nasional ini melibatkan banyak tahapan. Nantinya, setelah rekapituliasi perhitungan suara nasional selesai dilaksanakan, KPU RI akan mengumumkan perolehan hasil hitung suara di seluruh daerah di Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)