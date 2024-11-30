Tim SAR gabungan bersama warga mengevakuasi mobil yang terjatuh ke jurang setelah terhempas material tanah longsor di Sembahe, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (29/11/2024). Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menyatakan tanah longsor yang terjadi di enam titik di kawasan tersebut mengakibatkan 20 warga luka-luka, sembilan warga meninggal dunia, dan satu korban masih dalam proses pencarian serta jalur utama Medan-Berastagi dan sebaliknya masih lumpuh total hingga saat ini.

(Fransisco Carolio/ANTARA FOTO)