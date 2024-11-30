Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 mengangkat tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional.Dalam kesempatan ini, Presiden RI Prabowo Subianto berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan.

Sementara, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bank sentral akan terus bekerja sama dan memperkuat sinergi dengan seluruh pihak. Termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), DPR dan lain-lain.

(Aldhi Chandra Setiawan)