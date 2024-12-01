...

Melihat Jasa Modifikasi Mobil Miniatur di Pasar Gembrong Jakarta Timur

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2024 10:47 WIB
Seniman modifikasi mobil miniatur spesialis jenis Offroad Ade Parlin 46 menyelesaikan pesanan custom di workshop Custom Dimana diecast dan mainan di Pasar Cipinang Besar Gembrong Baru, Jakarta Timur, Minggu 1 12 2024 .
Jasa custom mobil miniatur jenis offroad ini terdiri dari 3 kategori yaitu reguler, middle dan premium dengan kisaran harga mulai dari Rp 150.000 hingga jutaan rupiah tergantung pemilihan bahan dan tingkat kesulitan.
Untuk waktu pengerjaan custom mobil miniatur tersebut memakan waktu paling cepat 1 minggu tergantung dengan tingkat kesulitan dan bentuk permintaan pelanggan.
.Hasil modifikasi Ade Parlin telah terjual mulai dari pasar lokal, Asia, bahkan Eropa. Dalam sebulan Ade dapat mengerjakan 5 hingga 6 pesanan modifikasi miniatur mobil dengan beragam permintaan.
(Aldhi Chandra Setiawan)

