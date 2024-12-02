Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggobo saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas hasil lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri beberapa waktu lalu, kinerja Kabinet Merah Putih yang membawa dampak positif serta pilkada yang berjalan baik dan aman.
(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)
