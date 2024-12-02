Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kiri berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggobo saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kedua kiri didampingi Menko Infrapengwil Agus Harimurti Yudhoyono kedua kanan dan Menko Pangan Zulkifli Hasan kanan berbincang dengan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .

Kepala BIN Muhammad Herindra kedua kiri tiba untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri berbincang dengan Kepala BIN Muhammad Herindra saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .