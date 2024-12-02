...

Sidang Kabinet Paripurna Membahas Kinerja Kabinet Merah Putih

Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 02 Desember 2024 21:22 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kiri berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggobo saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kedua kiri didampingi Menko Infrapengwil Agus Harimurti Yudhoyono kedua kanan dan Menko Pangan Zulkifli Hasan kanan berbincang dengan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .
Kepala BIN Muhammad Herindra kedua kiri tiba untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kiri berbincang dengan Kepala BIN Muhammad Herindra saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 2 12 2024 .
Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas hasil lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri beberapa waktu lalu, kinerja Kabinet Merah Putih yang membawa dampak positif serta pilkada yang berjalan baik dan aman.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas hasil lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri beberapa waktu lalu, kinerja Kabinet Merah Putih yang membawa dampak positif serta pilkada yang berjalan baik dan aman. 

(Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO)

