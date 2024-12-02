Suporter Persija Jakarta melakukan koreografi saat selebrasi kemenangan setelah Persija Jakarta mengalahkan Persik Kediri pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024). Persija Jakarta menang dengan skor 2-0.

Dua gol Persija Jakarta dicetak oleh Gustavo Almeida (9’) dan Marko Simic (13’). Sementara itu, Macan Putih kesulitan menghasilkan gol sepanjang 90 menit.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)