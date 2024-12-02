...

Macan Kemayoran Terkam Macan Putih 2-0 di Liga 1 2024-2025

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 02 Desember 2024 02:14 WIB
Pesepak bola Persik Kediri Vava Mario Yagalo kanan berusaha merebut bola dari pesepak bola Persija Jakarta Ryo Matsumura kiri saat pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 1 12 2024 .
Suporter Persija Jakarta melakukan koreografi saat selebrasi kemenangan setelah Persija Jakarta mengalahkan Persik Kediri pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 1 12 2024 .
Pesepak bola Persija Jakarta Rizky Ridho kanan berebut bola dengan pesepak bola Persik Kediri Ramiro Ezequiel kiri saat pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 1 12 2024 .
Pesepak bola Persija Jakarta Marco Simic melakukan selebrasi setelah mengalahkan Persik Kediri saat pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 1 12 2024 .
Suporter Persija Jakarta melakukan koreografi saat selebrasi kemenangan setelah Persija Jakarta mengalahkan Persik Kediri pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024). Persija Jakarta menang dengan skor 2-0. 
 
Dua gol Persija Jakarta dicetak oleh Gustavo Almeida (9’) dan Marko Simic (13’). Sementara itu, Macan Putih kesulitan menghasilkan gol sepanjang 90 menit.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Kolaborasi Strategis Perluas Distribusi Suplemen Lokal ke Jaringan Apotek dan Ritel

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

