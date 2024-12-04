...

KPK Tahan Pj Wali Kota Pekanbaru

Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 11:49 WIB
Petugas menggiring Penjabat Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa tengah usai penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan OTT KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tengah didampingi Plh Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kiri dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kanan memberikan pemaparan saat konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan OTT KPK Penjabat Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .
Petugas menunjukkan barang bukti disaksikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kanan saat konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan OTT KPK Penjabat Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu 4 12 2024 .
KPK menetapkan Penjabat Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp6,8 miliar.
Petugas menggiring Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (tengah) usai penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024). KPK menetapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp6,8 miliar. 

(Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO)

