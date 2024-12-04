LSI menyebutkan ada tujuh provinsi memiliki angka golput tertinggi dalam Pilkada 2024 antara lain DKI Jakarta 46,91 persen , Sumut 46,41 persen , Banten 37,78 persen , Jabar 36,98 persen , Jatim 34,68 persen, Sulsel 31,14 persen , dan Jateng 29,48 persen .

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia LSI Denny JA, Adjie Alfaraby kanan didampingi moderator Farhan Dailamy kiri memaparkan hasil temuan dan survei nasional terkait dengan angka golput dalam Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu 4 12 2024 .

