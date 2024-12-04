...

Tujuh Provinsi dengan Angka Golput Tertinggi Pada Pilkada Serentak 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2024 22:25 WIB
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi moderator Farhan Dailamy (kiri) memaparkan hasil temuan dan survei nasional terkait dengan angka golput dalam Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024). LSI menyebutkan ada tujuh provinsi memiliki angka golput tertinggi dalam Pilkada 2024 antara lain DKI Jakarta (46,91 persen), Sumut (46,41 persen), Banten (37,78 persen), Jabar (36,98 persen), Jatim (34,68 persen, Sulsel (31,14 persen), dan Jateng (29,48 persen). 

(Arif Julianto/okezone)

