Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby (kanan) didampingi moderator Farhan Dailamy (kiri) memaparkan hasil temuan dan survei nasional terkait dengan angka golput dalam Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024). LSI menyebutkan ada tujuh provinsi memiliki angka golput tertinggi dalam Pilkada 2024 antara lain DKI Jakarta (46,91 persen), Sumut (46,41 persen), Banten (37,78 persen), Jabar (36,98 persen), Jatim (34,68 persen, Sulsel (31,14 persen), dan Jateng (29,48 persen).
(Arif Julianto/okezone)
