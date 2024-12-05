Operator mengoperasikan alat berat untuk menggilas barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil penindakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2024). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama satuan kerja di bawahnya memusnahkan BMMN hasil penindakan pada periode 2024 berupa rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol, kosmetik serta makanan dan minuman dengan nilai total Rp17,42 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp11,24 miliar.

(Arnas Padda/Antara Foto)