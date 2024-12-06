JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo, CEO iNews Media Group Angela H. Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama dan Penanggung Jawab Redaksi iNews, Syafril Nasution, Portal Business dan Operation Director (Pjs) dan COO IDX Channel, Masirom, serta Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ajang BUMN Awards 2024 ini menjadi wadah apresiasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah bertransformasi dan memberikan kontribusi nyata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Adapun daftar penerima anugerah BUMN Awards 2024:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Excellent Initiative in Digital Customer Experience.

PT PP (Persero) Tbk - Outstanding Green Construction and Investment.

PT PLN (Persero) - Outstanding Innovation In Integrated Digital Ecosystem.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Transformation in Corporate Governance.

ID Survey - Promising Initiative In Digital Transformation.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Innovation In Financial Digital Solution.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.

PT Pertamina Bina Medika IHC - Outstanding Initiative In Healthcare Services.

PT Permodalan Nasional Madani - Outstanding Achievement In Public Empowerment.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Outstanding Achievement In Digital Transformation.

MIND ID - Outstanding Initiative In Sustainability.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Outstanding Performance In Wealth Management.

PT Pertamina International Shipping - The Excellent Growing Company.

PT Pos Indonesia (Persero) - Promising Initiative In Digital Transformation.

PT Mandiri Tunas Finance - The Excellence in Customer-Centric Digital Innovation.

Direktur Utama Garuda Indonesia Periode Januari 2020 - November 2024 Irfan Setiaputra - Outstanding Achievement In Leadership.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan - Outstanding Achievement In Leadership.

PT Pegadaian - Outstanding Initiative In Public Empowerment.

(Aldhi Chandra Setiawan)