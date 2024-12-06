...

Sukses Bertransformasi dan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Nasional, Sejumlah Perusahaan Raih Penghargaan BUMN Awards 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2024 21:30 WIB
Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo, CEO iNews Media Group Angela H. Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama dan Penanggung Jawab Redaksi iNews, Syafril Nasution, Portal Business dan Operation Director Pjs dan COO IDX Channel, Masirom, serta Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
CEO iNews Media Group Angela H. Tanoesoedibjo menyerahkan tropi anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
Grup Senandika memeriahkan acara malam anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
CEO iNews Media Group Angela H. Tanoesoedibjo berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo berfoto menyerahkan tropi anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan sambutan pada malam anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis 5 12 2024 .
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo, CEO iNews Media Group Angela H. Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama dan Penanggung Jawab Redaksi iNews, Syafril Nasution, Portal Business dan Operation Director (Pjs) dan COO IDX Channel, Masirom, serta Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono berfoto bersama para penerima anugerah BUMN Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
 
Ajang BUMN Awards 2024 ini menjadi wadah apresiasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah bertransformasi dan memberikan kontribusi nyata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
 
Adapun daftar penerima anugerah BUMN Awards 2024: 
 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Excellent Initiative in Digital Customer Experience.
PT PP (Persero) Tbk - Outstanding Green Construction and Investment.
PT PLN (Persero) - Outstanding Innovation In Integrated Digital Ecosystem.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Transformation in Corporate Governance.
ID Survey - Promising Initiative In Digital Transformation.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Innovation In Financial Digital Solution.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk - Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.
PT Pertamina Bina Medika IHC - Outstanding Initiative In Healthcare Services.
PT Permodalan Nasional Madani - Outstanding Achievement In Public Empowerment.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Outstanding Achievement In Digital Transformation.
MIND ID - Outstanding Initiative In Sustainability.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk - Outstanding Performance In Wealth Management.
PT Pertamina International Shipping - The Excellent Growing Company.
PT Pos Indonesia (Persero) - Promising Initiative In Digital Transformation.
PT Mandiri Tunas Finance - The Excellence in Customer-Centric Digital Innovation.
Direktur Utama Garuda Indonesia Periode Januari 2020 - November 2024 Irfan Setiaputra - Outstanding Achievement In Leadership.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan - Outstanding Achievement In Leadership.
PT Pegadaian - Outstanding Initiative In Public Empowerment.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Cari Berita Lain Di Sini