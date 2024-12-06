JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meninjau kendaraan mewah sitaan hasil rampasan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

KPK akan menunjukkan kepada masyarakat kendaraan-kendaraan bermotor hasil sitaan dari sejumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada Selasa (10/12) sebagai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/rwa.

(Antara Foto)