...

Ketua KPK Nawawi Pomolango Tinjau Harta Rampasan Kasus Korupsi

Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2024 21:59 WIB
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango meninjau kendaraan mewah sitaan hasil rampasan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 6 12 2024 .
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango meninjau kendaraan mewah sitaan hasil rampasan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 6 12 2024 .
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pomolango meninjau kendaraan mewah sitaan hasil rampasan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 6 12 2024 .
A A A
JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meninjau kendaraan mewah sitaan hasil rampasan kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2024). 
 
KPK akan menunjukkan kepada masyarakat kendaraan-kendaraan bermotor hasil sitaan dari sejumlah kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada Selasa (10/12) sebagai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. 
 
ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/rwa.

(Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini