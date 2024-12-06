JAKARTA - Ridwan Kamil mengisi salah satu sesi dalam program pelatihan Golkar Institute yang bertajuk Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-17 pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam kelas tersebut, gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu membagikan pengalaman serta berbagai pencapaiannya, mulai sebelum masuk dunia politik, sampai berkiprah sebagai Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, dan menyudahi tugasnya dengan paripurna.

Dalam paparannya, Ridwan Kamil menyampaikan, setiap individu adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri. Sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin terlaksana dengan baik. Tetap berada pada track yang semestinya dan tidak melanggar aturan dalam situasi apa pun. Dengan begitu, individu-individu tersebut bisa naik kelas menjadi pemimpin di keluarga atau masyarakat.

Kepada para peserta kelas di Golkar Institute, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Ridwan Kamil memberi sampel kerja-kerja terbaik yang pernah dia lakukan selama memimpin masyarakat. Salah satunya adalah keberhasilan Pemerintah Daerah Jawa Barat menihilkan desa miskin dalam satu periode kepemimpinannya. Dari total lebih kurang seribu desa miskin menjadi nol desa miskin di Jawa Barat.

