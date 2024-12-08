JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Wahyu Dinata (tengah) saat membuka rekapitulasi suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta di tingkat Provinsi, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024). KPUD Jakarta melakukan penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 juga dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta serta seluruh saksi dari tiga paslon yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno.Selain itu KPUD Jakarta

menyatakan batas waktu rekapitulasi paling maksimal dilakukan hingga 9 Desember 2024.

(Arif Julianto/okezone)