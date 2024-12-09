JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (tengah) dalam acara Peringatan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia 2024 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/12/2024). Peringatan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia 2024 ini diisi dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelatihan First Aid Responder untuk peserta yang diharapkan dapat memberikan pertolongan pertama dengan benar dan efektif, mulai dari meminta bantuan, melakukan RJP, menghentikan pendarahan, hingga memindahkan korban dengan aman.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter.

Pembelian antibiotik secara mandiri dapat memicu penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan. Hal ini, dapat menyebabkan bakteri yang ada di dalam tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik.

(Aldhi Chandra Setiawan)