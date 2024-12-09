...

Peringatan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia 2024 di Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 10:00 WIB
JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (tengah) dalam acara Peringatan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia 2024 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/12/2024). Peringatan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia 2024 ini diisi dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelatihan First Aid Responder untuk peserta yang diharapkan dapat memberikan pertolongan pertama dengan benar dan efektif, mulai dari meminta bantuan, melakukan RJP, menghentikan pendarahan, hingga memindahkan korban dengan aman.
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

