KPUD Jakarta Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada DKI Jakarta

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 09 Desember 2024 10:23 WIB
Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata ketiga kiri memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu 8 12 2024 .
Peserta melihat layar monitor yang menampilkan hasil persentase penghitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu 8 12 2024 .
Seorang peserta saat mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu 8 12 2024 .
Saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah melakukan walk out saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu 8 12 2024 .
JAKARTA - Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata (ketiga kiri) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

Jasa Marga Siagakan 6.500 Personel Hadapi Libur Nataru 2025 2026

Kebakaran Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Hangus Terbakar

Apresiasi Kemitraan, Nestle Indonesia Teguhkan Dukungan bagi Peternak Sapi Perah Rakyat

Menikmati Spanish Dining Premium di Caspar Jakarta

Penenun Sumba Timur Kembangkan Wastra Warna Alam Terinspirasi Tanah Marapu

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

