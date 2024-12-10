...

Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Desember 2024 08:55 WIB
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/12/2024). Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp210 miliar. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

