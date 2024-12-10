Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 9 12 2024 .

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis meninggalkan ruangan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 9 12 2024 .

Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp210 miliar.