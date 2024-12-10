...

Inspeksi Keselamatan Bus di Terminal Bekasi Jelang Libur Nataru

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 10 Desember 2024 20:55 WIB
Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ melakukan inspeksi keselamatan bus atau ramp check di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Selasa 10 12 2024 .
Pada inspeksi keselamatan atau ramp check rutin pada bus Antar Kota Antar Provinsi AKAP untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan penumpang terutama jelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
BEKASI - Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan inspeksi keselamatan bus atau ramp check di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). Pada inspeksi keselamatan atau ramp check rutin pada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan penumpang terutama jelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

