BEKASI - Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan inspeksi keselamatan bus atau ramp check di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024). Pada inspeksi keselamatan atau ramp check rutin pada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan penumpang terutama jelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

