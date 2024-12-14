JAKARTA - Penyanyi Ariel Noah berduet dengan Juicy Luicy meramaikan ajang bergengsi TikTok Awards Indonesia 2024 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024). .TikTok kembali berkolaborasi dengan RCTI dalam gelaran TikTok Awards Indonesia 2024 yang mengusung tema "The Icons of Tomorrow, Today". Acara ini merayakan 81 kreator TikTok masa kini (today) yang telah memberikan kontribusi positif dan menginspirasi untuk masa depan (tomorrow).TikTok Awards Indonesia 2024 juga menghadirkan berbagai kejutan, mulai dari kategori nominasi baru hingga penampilan bintang tamu yang keren dan inspiratif.

(Arif Julianto/okezone)