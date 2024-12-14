...

Duet Maut Lyodra dan Ayu Ting Ting Goyang Panggung TikTok Awards Indonesia 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 14 Desember 2024 21:57 WIB
Penyanyi Lyodra feat Ayu Ting Ting meramaikan ajang bergengsi TikTok Awards Indonesia 2024 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 13 12 2024 .
JAKARTA - Penyanyi Lyodra feat Ayu Ting Ting meramaikan ajang bergengsi TikTok Awards Indonesia 2024 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024). Gelaran TikTok Awards Indonesia 2024 membawa banyak keseruan dengan hadirnya para kreator TikTok ternama serta musisi papan atas. Salah satu momen paling menarik adalah duet antara Lyodra dan Ayu Ting Ting di atas panggung.Dalam penampilannya, Lyodra dan Ayu menyanyikan lagu milik Ayu yang berjudul Tatitut. 

(Arif Julianto/okezone)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini